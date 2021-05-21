Жительница Саранска ответит перед судом за фиктивную регистрацию иностранки

Против 36-летней женщины, проживающей в Саранске, в правоохранительных органах возбудили уголовное дело по подозрению в фиктивной регистрации иностранной гражданки.

По предварительной информации, в начале июня фигурантка зарегистрировала в собственной квартире 25-летнюю девушку, проживающую в Туркменистане. Правоохранители провели проверку и выяснили, что указанная гражданка не проживает по этому адресу.

Следствие продолжается. В дальнейшем для женщины будет назначено наказание – она может получить или штраф, или принудительные работы. В крайнем случае ее могут отправить в места лишения свободы. Полицейские напоминают, что злоумышленник может быть освобожден от уголовной ответственности, если поможет раскрыть преступление.