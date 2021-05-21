Сотрудники МВД Мордовии напоминают, что махинации с сертификатом о вакцинации против коронавируса запрещены

Полицейские Мордовии напоминают, что любые махинации с сертификатами о получении прививки от COVID-19 недопустимы. Отвечать перед законом придется не только тем, кто их продает, но и тем, кто их покупает и использует.

Ответственность за подделку документации такого плана регламентируется ст.327 УК РФ. Можно получить до двух лет лишения свободы. За приобретение сертификата максимальное наказание составляет год. Кроме того, сейчас орудует много мошенников, предлагающих купить поддельные документы, но в итоге просто забирающих деньги доверчивых граждан.

Если обладатель фальшивого сертификата заразит окружающих, ему тоже придется отвечать перед законом. Полицейские просят сообщать обо всех, кто подделывает справки или использует их.