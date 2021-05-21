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Около 30% взрослого населения Мордовии получили первый компонент вакцины от коронавируса

Около 30% взрослого населения Мордовии получили первый компонент вакцины от коронавируса

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин сообщил, что на 22 июля первый компонент вакцины от коронавируса получил 230281 житель региона, что составляет около 30% взрослого населения республики.

Исполняющий обязанности министра отметил, что массовая вакцинация поможет не только снизить уровень заболеваемости, но и остановить возможные последующие мутации.

Олег Маркин подчеркнул, что мутации вируса возникают тогда, когда для этого имеют место благоприятные условия внутри конкретного региона.

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Источник: e-mordovia.ru