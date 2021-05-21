В Мордовии наблюдаются недостаточные темпы вакцинации на предприятиях, а также в торговых сетях

В Мордовии во время очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции обратили внимание на недостаточные темпы вакцинации на промышленных, перерабатывающих предприятиях, а также в крупных федеральных торговых сетях.

Представители многих предприятий и торговых сетей, говоря о сложившейся ситуации, ссылаются на неудобный для процедуры рабочий график.

Ответственным региональным министрам было поручено провести встречи с руководителями компаний и определить дни для вакцинации в мобильных пунктах.

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Источник: e-mordovia.ru