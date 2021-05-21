В Мордовии осудили автомобилиста, сбившего насмерть 8-летнюю девочку

В Мордовии суд вынес приговор в отношении водителя легкового автомобиля, который сбил насмерть ребенка.

Происшествие произошло вечером 4 апреля нынешнего года на 30-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границу Чувашии. Житель Атяшевского района 43-летнего возраста, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21440, двигаясь на высокой скорости, вовремя не заметил 8-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил на неё наезд.

От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась.

Решением суда в отношении автомобилиста была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.

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Источник: 13.мвд.рф