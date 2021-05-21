В одном из исправительных учреждений Мордовии прошли мероприятия, посвященные Международному дню шахмат

В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН РФ по Мордовии прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню шахмат.

В помещении библиотеки сотрудниками отдела по воспитательной работе с осужденными была проведена лекция об истории возникновения игры в шахматы. Осужденным рассказали о великих шахматистах нашего времени, а также о правилах самой игры.

Участниками кружка рисования была организованна выставка рисунков, посвященная празднованию Международного дня шахмат.

Кроме того, между осужденными был проведен шахматный турнир.

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Источник: 13.fsin.su