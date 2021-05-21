В Мордовии была погашена задолженность по зарплате перед работниками коммерческой организации

В Мордовии расследуется уголовное дело, возбужденное по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Строй Центр».

В прошлом году руководители указанной коммерческой организации не выплачивали заработную плату более двух месяцев десяти работникам. Общая сумма задолженности превысила 900 тыс. рублей.

В рамках предварительного расследования следователем был принят комплекс мер в целях возмещения ущерба пострадавшим, в результате чего задолженность по заработной плате перед работниками была погашена в полном объеме.

Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.

Также читайте о том, что жительница Больших Березников подозревается в незаконном хранении марихуаны.

Источник: mordovia.sledcom.ru