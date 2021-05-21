В Саранске 65-летний автомобилист сбил 62-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 27 июля на территории Октябрьского района города. На одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Кочкурово, неподалеку от дома № 44/2, расположенного по адресу – улица Школьная, в посёлке Луховка, 65-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Ока», совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф