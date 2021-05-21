В Мордовии обсудили реализацию программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание по вопросам реализации программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель».

Артем Здунов подчеркнул, что необходимо разработать комплексные меры по улучшению условий жизни и карьерного роста учителей и врачей.

За период действия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с 2012 по 2020 год на работу в сельские населенные пункты, рабочие посёлки, малые города приехали 345 медицинских работников. Суммы единовременной компенсационной выплаты в 2020 году составили: 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, прибывших на работу в сельские населенные пункты, расположенные на удаленных территориях; 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров, прибывших на работу в сельские населенные пункты, посёлки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек.

По программе «Земский учитель» предоставляется единовременная выплата 1 млн рублей. В 2020 году преподавать в сельские школы приехали 4 человека, в текущем году планируется отправить на село ещё 4 учителей.

Министерства образования и здравоохранения РМ регулярно проводят опросы среду выпускников профильных факультетов о необходимой поддержке при переезде на работу в сельскую местность. Подавляющее большинство студентов на первое место по уровню значимости ставят обеспеченность муниципальным жильем с возможностью его приватизации в будущем. Вторым пунктом является предоставление служебного транспорта. На третьем месте располагается возможность карьерного роста.

Артем Здунов поручил республиканскому правительству совместно с муниципалитетами разработать региональные меры поддержки для сельских врачей и учителей.

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Источник: e-mordovia.ru