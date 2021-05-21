В Ардатовском районе осудили автомобилиста, устроившего смертельное ДТП

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении автомобилиста, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.

Происшествие произошло 17 июля прошлого года. Было установлено, что 41-летний житель Ардатовского района, находившийся за рулем автомобиля марки «Москвич», двигаясь на высокой скорости, врезался в мотоцикл марки ИЖ. От полученных телесных повреждений 67-летняя пассажирка мотоцикла скончалась.

Решением суда в отношении 41-летнего автомобилиста была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Также с осужденного была взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

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Источник: 13.мвд.рф