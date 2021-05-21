В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал 40-летний мужчина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадал 40-летний мужчина.

Происшествие произошло поздним вечером 29 июля на 458-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 35-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки «Фрейтлайнер», превысив скорость, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с легковым автомобилем марки «Шкода-Октавия».

Телесные повреждения получил 40-летний водитель легковушки. Автомобилист доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф