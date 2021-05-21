В Мордовии в новом учебном году образовательные организации будут работать в особом режиме

В Мордовии в возрастной группе 18-29 лет за неделю был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на уровне, превышающем 30%.

Учитывая, что сейчас распространяется преимущественно индийский штамм коронавируса, который имеет очень высокую степень заражения, в новом учебном году образовательные организации будут работать в особом режиме. Об этом сообщила главный санитарный врач республики Татьяна Харитонова в ходе недавнего заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Татьяна Харитонова отметила, что при низких темпах вакцинации и несоблюдении мер защиты может произойти вспышка заболеваемости среди учащихся и педагогов.

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Источник: e-mordovia.ru