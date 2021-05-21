Сильнейшие команды школ Саранска приняли участие в соревнованиях на водоеме у стадиона «Старт»

На водоеме у стадиона «Старт» состоялись традиционные водноспортивные соревнования.

В соревнованиях по гребле на лодках среди школьников победили Иван Матяев из команды гимназии № 12 и Лиана Байбикова из команды лицея № 26.

В соревнованиях по подаче на дальность и точность спасательного конца Александрова победителем также стал Иван Матяев из команды гимназии № 12 и Анна Попова из команды лицея № 26.

В соревнованиях по пляжному спринту среди команд школьников победила команда лицея № 26.

В соревнованиях среди взрослых спортсменов по гребле на лодках победителями стали Владислав Петрунин и Екатерина Есипова (воспитанники руководителя курса «ОБЖ» СОШ № 35 Александра Маляева).

В соревнованиях по подаче на дальность и точность спасательного конца Александрова среди взрослых спортсменов победил Владислав Петрунин.

В соревнованиях по гребле на лодках среди ветеранов группы «Здоровый образ жизни» победили Анатолий Потапов и Людмила Будникова.

В соревнованиях по плаванию на дистанции 150 метров победителем стал Роман Митряков – матрос-спасатель спасательного поста на водоеме у стадиона «Старт».

В общекомандном зачете в соревнованиях среди школьников победителями и призерами стали команды СОШ № 8, лицея № 26 и СОШ № 35.

Также читайте о том, что в Саранске дети посетили пожарно-спасательную часть № 1.

Источник: 13.mchs.gov.ru