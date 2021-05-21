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Детский оздоровительный лагерь УФСИН РФ по Мордовии «Емашевская роща» посетили представители благотворительного фонда

Детский оздоровительный лагерь УФСИН РФ по Мордовии «Емашевская роща» посетили представители благотворительного фонда

Представители благотворительного фонда «Почувствуй жизнь» посетили детский оздоровительный лагерь УФСИН РФ по Мордовии «Емашевская роща».

С детьми сотрудников пенитенциарного ведомства республики в течение нескольких дней были проведены творческие занятия и мастер-классы.

Дети учились рисованию на воде.  Другим интересным мастер-классом, благодаря которому дети могли легко освоить новый вид рукоделия, стало изготовление картин из войлока.

Занятие «Строим город своими руками» не оставило равнодушным никого из подростков.

Кроме того, детям рассказали о том, для чего нужен «Блокнот желаний» и как с его помощью можно визуализировать свои мечты.

Ещё одним увлекательным занятием стали настольные игры с психологическим сопровождением – финансовые настольные стратегии.

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Источник: 13.fsin.su