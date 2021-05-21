Детский оздоровительный лагерь УФСИН РФ по Мордовии «Емашевская роща» посетили представители благотворительного фонда

Представители благотворительного фонда «Почувствуй жизнь» посетили детский оздоровительный лагерь УФСИН РФ по Мордовии «Емашевская роща».

С детьми сотрудников пенитенциарного ведомства республики в течение нескольких дней были проведены творческие занятия и мастер-классы.

Дети учились рисованию на воде. Другим интересным мастер-классом, благодаря которому дети могли легко освоить новый вид рукоделия, стало изготовление картин из войлока.

Занятие «Строим город своими руками» не оставило равнодушным никого из подростков.

Кроме того, детям рассказали о том, для чего нужен «Блокнот желаний» и как с его помощью можно визуализировать свои мечты.

Ещё одним увлекательным занятием стали настольные игры с психологическим сопровождением – финансовые настольные стратегии.

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Источник: 13.fsin.su