Детский оздоровительный лагерь УФСИН РФ по Мордовии «Емашевская роща» посетили представители благотворительного фонда

Представители благотворительного фонда «Почувствуй жизнь» посетили детский оздоровительный лагерь УФСИН РФ по Мордовии «Емашевская роща».
С детьми сотрудников пенитенциарного ведомства республики в течение нескольких дней были проведены творческие занятия и мастер-классы.
Дети учились рисованию на воде. Другим интересным мастер-классом, благодаря которому дети могли легко освоить новый вид рукоделия, стало изготовление картин из войлока.
Занятие «Строим город своими руками» не оставило равнодушным никого из подростков.
Кроме того, детям рассказали о том, для чего нужен «Блокнот желаний» и как с его помощью можно визуализировать свои мечты.
Ещё одним увлекательным занятием стали настольные игры с психологическим сопровождением – финансовые настольные стратегии.
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Источник: 13.fsin.su