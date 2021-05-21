В Саранске 18-летний парень пойдет под суд по обвинению в угоне автомобиля

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в угоне автомобиля.

В мае текущего года 18-летний студент одного из техникумов Саранска в ночное время суток во дворе жилого дома, расположенного по адресу – улица Косарева, обратил внимание на автомобиль марки ВАЗ-2112, владелец которого оставил открытой одну из дверей, а также забыл ключи в замке зажигания. Молодой человек проник в салон транспортного средства, подключил аккумулятор, снятый хозяином машины и оставленный на заднем сиденье, после чего завел мотор и отправился кататься. Автомобиль парень оставил возле дома, расположенного по адресу – улица Т. Бибиной, где его обнаружили стражи порядка.

Материалы уголовного дела в отношении молодого человека находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф