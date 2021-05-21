В Мордовии 22-летний парень остался без интима и денег из-за мошенников

В Мордовии молодой человек остался без денег при попытке провести ночь с представительницей сферы оказания интимных услуг.

Некоторое время назад 22-летний житель Ковылкино приехал в Саранск по своим делам. В ночное время суток молодой человек решил придаться плотским утехам. Парень зашел на сайт салона, специализирующегося на оказании услуг интимного характера. Молодой человек позвонил по указанному на данном сайте телефонному номеру. С парнем вышел на связь якобы администратор салона, сообщивший ему адрес, по которому нужно приехать, чтобы провести ночь с девушкой. Молодой человек прибыл по нужному адресу, после чего вновь позвонил по упомянутому телефонному номеру, чтобы уточнить, в какой квартире его ждет путана. Якобы администратор заявил, что изначально клиент должен перечислить страховку в размере 4,5 тыс. рублей. Молодой человек перевел деньги на указанный мошенником банковский счет, после чего последний перестал выходить на связь.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф