В Мордовии сотрудники МВД подвели итоги работы по взысканию административных штрафов за первое полугодие

В Мордовии по итогам работы за январь - июнь текущего года должностными лицами территориальных органов МВД России на районном уровне республики было наложено административных штрафов за различные правонарушения (без учета штрафов ГИБДД и ПВМ) на общую сумму 3,11 млн рублей, из них взыскано 2,13 млн рублей.

В ТОМВД по обслуживанию Атяшевского, Большеигнатовского, Ичалковского, Кочкуровского, Рузаевского, Старошайговского, Темниковского и Теньгушевского районов республики взыскание наложенных административных штрафов составило 100%.

По итогам первых шести месяцев нынешнего года всего по республике было составлено 1092 протокола об административных правонарушениях.

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Источник: 13.мвд.рф