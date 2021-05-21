В Мордовии был задержан автомобилист, который использовал поддельное водительское удостоверение

В Рузаевском районе был задержан автомобилист, который использовал поддельное водительское удостоверение.

Днём 31 июля на 313-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов, сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21099. Гражданин 67-летнего возраста, управлявший транспортным средством, предъявил водительское удостоверение с видимыми признаками подделки (вклейка фотографии, частичное отсутствие гербовой печати).

Для дальнейшего разбирательства автомобилист был доставлен в ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району.

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Источник: гибдд.рф