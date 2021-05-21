Мэр Саранска заявил, что в торговых залах должны звучать аудиоролики о соблюдении масочно-перчаточного режима

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев в ходе сегодняшнего оперативного совещания дал поручение руководителям профильных структурных подразделений провести разъяснительную работу с представителями торговых сетей о необходимости информирования покупателей о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Градоначальник заявил, что в торговых залах регулярно должны звучать аудиоролики о соблюдении масочно-перчаточного режима.

Мэр рассказал, что на минувших выходных он зашел в магазин «Спар», расположенный на улице Ботевградской, где за всё время его пребывания ни разу не прозвучал аудиоролик или какое-либо другое оповещение о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима.

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Источник: adm-saransk.ru