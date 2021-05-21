В первом полугодии 2021 года в центр обслуживания потребителей «Мордовэнерго» обратилось более 1,5 тыс. потребителей

В Центр обслуживания потребителей (ЦОП) филиала «Россети Волга» - «Мордовэнерго» по различным вопросам в 1 полугодии 2021 года поступило 1546 обращений, из которых 1179 – заявки на технологическое присоединение (ТП). По количеству поданных заявок преобладает активность физических лиц – 826 заявок.

В 2021 году заключено 779 договоров на ТП на общую мощность 13,13 МВт. В основном заявки поступили от предприятий сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства, строительства, торговли, ремонта автотранспорта, социальной сферы и организаций в области информации и связи. Большое количество заявок поступает от администраций муниципальных районов и сельских поселений для присоединения систем уличного освещения.

Сейчас в компании «Россети Волга» и её филиалах организована эффективная и качественная работа по оказанию комплексной услуги ТП к электрическим сетям с целью создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощности, результатом которой становится фактическое присоединение энергетических установок потребителей к объектам сетевого хозяйства.

Основные инструменты подачи заявок на технологическое присоединение в режиме онлайн – интернет-ресурс группы компаний «Россети» (портал-тп.рф), мобильное приложение «Россети – Личный кабинет» (iOS и Android). Консультации по интересующим вопросам можно получить в едином контакт-центре «Россети Волга» по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.

По всем вопросам, касающимся электроснабжения в Республике Мордовия, можно обращаться по телефону филиала «Мордовэнерго» (8342) 28-13-66 или по следующим адресам: