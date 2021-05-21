В Саранске проходят рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

В Саранске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и такси.

За прошедшую неделю было проверено 507 единиц общественного транспорта, на месте устранено 690 замечаний, составлено 10 протоколов.

Кроме того, были проведены рейды на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима в такси. С 26 июля по 1 августа было проверено 62 машины, вынесено 25 замечаний, составлено 2 протокола на водителей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru