В Мордовии прошло совещание по развитию отрасли информатизации и связи в республике

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание с членами республиканского правительства по вопросам развития отрасли информатизации и связи.

Речь шла о разработке стратегии цифровой трансформации республики, повышении уровня цифровизации отраслей экономики и социальной сферы, а также о проблемах, сдерживающих этот процесс.

Руководитель республики подчеркнул, что сегодня уровень развития данной отрасли во многом определяет возможности жизни человека, деловую и социальную активность, развитие территорий.

В ходе совещания были определены конкретные шаги по дальнейшему развитию отрасли и внедрению информационных технологий.

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Источник: e-mordovia.ru