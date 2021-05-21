Мэр Саранска рассказал, какие дороги в ближайшие годы планируется построить в посёлке Николаевка

На своей странице в социальной сети Instagram глава администрации Саранска Пётр Тултаев рассказал, какие дороги в ближайшие годы планируется построить в посёлке Николаевка (к западу от существующей застройки).

Пётр Тултаев отметил, что в прошлом году эта территория была включена в федеральный проект «Жилье». Здесь планируется построить дороги протяженностью около 18 км по следующим адресам: улицам Инсарской, Южной, Маскинскова, Темниковской, Бобкова, Ахромеева, Ратной, Аграрной, Майскому переулку, улицам Гризодубовой, Славянской, Карнеева, Георгиевской, Бородинской, Мичурина, Левкова, Полевой, Котова, Стрельченко, Кооперативной, Мирной.

Мэр также сообщил, что в настоящее время определяется подрядчик для разработки проектной документации. На строительство дорог будет направлено 637 млн рублей. Программой предусмотрено строительство сетей водоотведения и водоснабжения.

В этом году ведется строительство дорог по улицам Кольцевая, Малая кольцевая, Дачная, Уютная, Цветочному переулку. Подрядчик завез инертные материалы – песок и щебень.

Работы в рамках федерального проекта «Жилье» по строительству инженерной инфраструктуры в посёлке Николаевка (к западу от существующей застройки) будут вестись поэтапно до 2024 года.

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Источник: adm-saransk.ru