В Мордовии 22-летний местный житель сломал позвоночник в результате неудачного падения

В Мордовии 22-летний молодой человек получил серьезную травму в результате падения.

Было установлено, что вечером 1 августа 22-летний житель посёлка Чамзинка гостил у своих знакомых, проживающих в селе Пичеуры. После дружеского застолья молодой человек в ночное время суток возвращался домой. На темной улице парень, не сумев устоять на ногах, упал. Падение оказалось крайне неудачным. Молодой человек очень сильно ударился головой, а также послышался хруст в спине.

Парень был госпитализирован. У жителя Мордовии было диагностировано сотрясение головного мозга и перелом позвоночника.

По информации «Известий Мордовии».

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Источник: izvmor.ru