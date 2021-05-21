В Мордовии житель Воронежской области пойдет под суд по обвинению в дистанционном мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Воронежской области, обвиняемого в дистанционном мошенничестве.

В феврале прошлого года житель села Каргашино Зубово-Полянского района на сайте интернет-магазина нашел объявление о продаже дистанционного ошейника для собак стоимостью 36 тыс. рублей. Мужчина написал открытый комментарий о намерении приобрести данный товар. Затем с гражданином вышел на связь не автор объявления, а другой пользователь, который сообщил о том, что может продать аналогичный ошейник на 4 тыс. рублей дешевле. Также незнакомец пояснил, что он находится в другом регионе, а товар отправит в Мордовию только после получения предоплаты в размере 100%. Сельчанин перечислил на указанный мошенником счет 32 тыс. рублей, но ошейник ему никто так и не прислал.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали гражданина, причастного к совершению преступления. Им оказался 29-летний житель Воронежской области, не имеющий постоянного места работы. Мужчина был доставлен в Мордовию. Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Житель Воронежской области полностью возместил ущерб пострадавшему.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф