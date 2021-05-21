Двое жителей Мордовии предстанут перед судом по обвинению в совершении преступлений против личности

В Мордовии предстанут перед судом двое местных жителей, которые обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в первой половине мая нынешнего года в квартире 34-летнего жителя Саранска, проживающего в доме, расположенном по адресу – улица Веселовского, распивала спиртные напитки компания, состоящая из нескольких мужчин, которые ведут асоциальный образ жизни и ранее неоднократно отбывали наказание за совершение разного рода преступлений в местах лишения свободы. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора из-за того, что они не согласились друг с другом во время обсуждения положения каждого из них в тюремном мире. В определенный момент 50-летний участник конфликта, являющийся жителем Лямбирского района, взял нож и несколько раз ударил им владельца квартиры. После этого 50-летний гражданин ввязался в прямое противостояние с 32-летним собутыльником. Последний жестоко избил оппонента, а затем вызвал медиков.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Саранска и 50-летнего жителя Лямбирского района находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф