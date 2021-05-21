В Мордовии сотрудница магазина пойдет под суд по обвинению в присвоении денег

В Атяшевском районе суд вынесет приговор в отношении сотрудницы магазина, обвиняемой в присвоении денежных средств.

В период с августа по ноябрь 2019 года 43-летняя жительница указанного района, занимая должность старшего продавца магазина, присвоила вверенные ей товарно-материальные ценности. Недостача в сумме 319464 рублей была выявлена в ходе инвентаризации.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф