В Мордовии бывший главный бухгалтер муниципального казенного учреждения предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

В Большеберезниковском районе суд вынесет приговор в отношении бывшего главного бухгалтера муниципального казенного учреждения, обвиняемой в мошенничестве.

В период с июня 2018 года по июль 2020 года 39-летняя гражданка, занимая должность главного бухгалтера одного из муниципальных казенных учреждений, систематически умышленно завышала в реестрах размер заработной платы своего брата, который работал в этой же организации на должности уборщика служебных помещений. Она совершила хищение 139758 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Ранее женщина была осуждена за совершение аналогичного преступления.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф