В Мордовии из-за непогоды 40 населенных пунктов частично остались без света

В результате прохождения обильных осадков в виде сильного дождя и шквалистого ветра произошло частичное отключение электроэнергии в восьми районах Мордовии.

Электроснабжение восстанавливается в 40 населенных пунктах. К 20:00 сегодняшнего дня все работы планируется завершить.

В Ромодановском районе из-за шквалистого ветра была повреждена кровля двенадцати домов (шесть многоквартирных, четыре частных и два социально-значимых объекта)

В Старошайговском районе у десяти частных домов повреждена кровля.

В Ичалковском районе была повреждена крыша в одном частном доме.

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Источник: 13.mchs.gov.ru