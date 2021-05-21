В Саранске ограничили движение транспортных средств на одном из участков улицы Фурманова

В Саранске было временно ограничено движение транспортных средств на одном из участков улицы Фурманова.

До 22:00 6 августа было ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на участке указанной улицы, пролегающем от улицы Серадзской до улицы О. Кошевого.

Рассматриваемое ограничение было введено по причине особых работ на строительной площадке, где возводится жилой дом. На данном объекте ведется технологическое присоединение к центральным сетям водоотведения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru