В Саранске 30-летний водитель легковушки сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Саранске несовершеннолетняя девочка попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло днём 4 августа на территории Ленинского района города. На улице Полежаева 30-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-211440, на перекрестке совершил наезд на 13-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф