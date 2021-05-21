В Мордовии осудили автомобилиста, сбившего насмерть сотрудника исправительного учреждения

В Мордовии суд вынес приговор в отношении парня, который сбил насмерть сотрудника исправительного учреждения.

В ночь на 2 мая нынешнего года в посёлке Барашево Теньгушевского района 24-летний осужденный, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения, во время движения задним ходом совершил наезд на 31-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Он был сотрудником одного из исправительных учреждений республики.

Решением суда в отношении 24-летнего молодого человека была избрана мера наказания в виде 5 лет и 8 месяцев лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru