Народные приметы на 6 августа подскажут, какая погода будет во второй половине последнего месяца лета

С помощью народных примет на 6 августа можно узнать, какая метеорологическая обстановка будет характерной для второй половины последнего летнего месяца.

Несколько столетий назад люди не сомневались в достоверности и справедливости утверждения о том, что погодная обстановка в разные периоды имеет определенную взаимосвязь, которая порой является прямой. На основе этого постулата, существовавшего исключительно в народной среде, сформировалось поверье, гласящее, что погода в шестой день августа абсолютно идентична тем метеорологическим обстоятельствам, которые будут иметь место во второй половине данного месяца.

Наличие ветра южного направления в этот день предвещает скорые дожди.

Если утром 6 августа идет дождь, он обязательно закончится до обеда.