В результате вмешательства прокуратуры Мордовии были выделены деньги на приобретение жилья для детей-сирот

Прокуратура Мордовии добивается устранения нарушений законодательства, связанных с несвоевременным обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

Одной из основных причин данной ситуации является недостаточность финансового обеспечения регионального бюджета.

После прокурорского вмешательства, в том числе на основании обращений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, правительством республики были приняты необходимые меры, результатом которых стало доведение до министерства образования Мордовии дополнительных денежных средств в размере 26 млн рублей, что позволит дополнительно обеспечить жильем не менее 20 детей-сирот.

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Источник: epp.genproc.gov.ru