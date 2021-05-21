В Мордовии после вмешательства прокуратуры была аннулирована сделка по передаче муниципального имущества в пользование

Решением Арбитражного суда Мордовии было удовлетворено исковое заявление первого заместителя прокурора республики к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Красноузельская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского района и ГБУЗ РМ «Ромодановская поликлиника» о признании недействительным договора безвозмездного пользования нежилым помещением.

Основанием оспаривания договора явились нарушения требований законодательства об основных гарантиях прав ребенка, поскольку он был заключен без проведения учредителем оценки последствий заключения данного договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

Передача имущества образовательной организации вопреки приведенным требованиям закона нарушает права учащихся на охрану их жизни и здоровья.

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Источник: epp.genproc.gov.ru