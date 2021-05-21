В Мордовии благодаря прокурорскому вмешательству переселенцы из аварийного жилья получат благоустроенные квартиры

Под личным контролем прокурора Мордовии Василия Щербакова находится исполнение решения межведомственного совещания по вопросам восстановления прав граждан - участников долевого строительства и исполнения национального проекта «Жилье и городская среда».

Первый заместитель прокурора республики Александр Иванов с выездом на место проверил ход и выполнение строительства 65-квартирного жилого дома, предназначенного для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Ковылкино.

Ранее по причинам необоснованного заключения органом местного самоуправления с подрядной организацией дополнительного соглашения о переносе сроков строительства прокуратурой республики врио главы Ковылкино вносилось представление и объявлялось предостережение о недопустимости ввода в эксплуатацию незавершенного объекта и неисполнении условий контракта по его возведению.

В ходе выезда было установлено, что требования актов прокурорского реагирования удовлетворены. Подрядной организацией условия контракта по строительству многоквартирного дома, благоустройству его территории, отделке жилых помещений и мест общего пользования завершены в полном объеме, уполномоченным органом местного самоуправления выдано разрешение на ввод его в эксплуатацию.

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Источник: epp.genproc.gov.ru