Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в краже имущества из квартиры знакомого

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в краже имущества из квартиры знакомого.

В начале мая нынешнего года 30-летний житель Саранска распивал спиртные напитки в квартире своего знакомого. Вместе с мужчинами спиртное употребляла их приятельница. После того, как женщина ушла, владелец жилья уснул. Воспользовавшись данным обстоятельством, 30-летний гражданин похитил мужские брюки, планшет, серьги из металла желтого цвета и жилет, в кармане которого находился мобильный телефон. Затем горожанин ушел. Планшет мужчина сдал в комиссионный магазин.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф