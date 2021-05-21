В Мордовии сотрудники ГИБДД обследовали улично-дорожную сеть вблизи общеобразовательных учреждений

Инспекторы ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» обследовали улично-дорожную сеть вблизи общеобразовательных учреждений города Инсара и посёлка Кадошкино.

В ходе обследования было выявлено четыре недостатка: отсутствие дорожной разметки, отсутствие стационарного электрического освещения на пешеходном переходе, растительность, закрывающая обзор дорожного знака «Пешеходный переход», изменение положения знака.

В настоящее время принимаются меры по устранению выявленных недостатков.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф