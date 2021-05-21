В Саранске директора коммерческой организации привлекли к ответственности за неуплату административных штрафов

Сотрудники отделения судебных приставов по Ленинскому району Саранска привлекли к административной ответственности 50-летнего директора коммерческой организации за неуплату административных штрафов в установленный законом срок.

Судом гражданин В. признан виновным в совершении 10 административных правонарушений. Руководитель организации несвоевременно предоставил в пенсионный фонд оформленные в установленном порядке сведения, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования за май 2020 года. По решению суда должнику было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей за каждое правонарушение.

На основании постановлений мирового судьи судебного участка в отделении судебных приставов были возбуждены 10 исполнительных производств.

Оплачивать задолженность в добровольном порядке руководитель организации не спешил, в связи с чем в рамках каждого исполнительного производства на должника был составлен административный протокол, а также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 1 тыс. рублей.

Судья при рассмотрении дела принял доказательства судебного пристава и признал должника виновным в совершении административного правонарушения, назначив наказание в виде удвоения административного штрафа.

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Источник: r13.fssp.gov.ru