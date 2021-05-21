В Саранске деньги, являющиеся вещественными доказательствами по уголовному делу, были конфискованы в доход государства

В Саранске судебными приставами отделения судебных приставов по Ленинскому району были конфискованы в доход государства денежные средства в общей сумме 127 тыс. рублей.

Указанные деньги были вещественными доказательствами по уголовному делу в отношении гражданина Б. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.2. УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Денежные средства находились в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по Мордовии.

В ходе исполнительных действий купюры были изъяты и обращены в доход государства.

Также читайте о том, что в Зубовой Поляне был задержан житель Тулы, подозреваемый в краже кошелька.

Источник: r13.fssp.gov.ru