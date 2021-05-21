В Саранске был задержан 18-летний житель Рузаевки, подозреваемый в краже товаров из магазина

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан парень, который подозревается в краже товаров из магазина.

На днях экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил от оперативного дежурного сообщение о хищении товаров из сетевого супермаркета по улице Волгоградской. К прибывшим по адресу стражам порядка обратился охранник торговой точки. Он пояснил, что один из посетителей набрал товаров и решил их пронести за расчетно-кассовый узел, не заплатив.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний житель Рузаевки.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru