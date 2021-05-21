В Саранске 10 августа ограничат движение транспортных средств на участке улицы Севастопольской

В Саранске 10 августа будет ограничено движение транспортных средств на одном из участков улицы Севастопольской.

В период с 08:00 до 23:00 10 августа будет ограничено движение транспортных средств на участке от жилого дома № 31 по ул. Севастопольской до въезда на территорию МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 7».

Рассматриваемое ограничение будет введено для обеспечения безопасности и организации дорожного движения при проведении работ по подключение к тепловой сети жилого дома № 20 по генплану в квартале, ограниченном ул. Короленко и пр. 70 лет Октября.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru