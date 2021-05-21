В Мордовии в ходе расследования уголовного дела была погашена задолженность по зарплате

Следственным отделом по Рузаевке СУ СК РФ по Мордовии было завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Надежда».

В период с июня 2020 года по май текущего года руководством санаторно-оздоровительного комплекса ООО «Надежда», расположенного в селе Сузгарье Рузаевского района, свыше двух месяцев не выплачивалась заработная плата 43 работникам на общую сумму 6,102 млн рублей.

В рамках предварительного расследования следователем СК был принят комплекс мер в целях возмещения ущерба, в результате чего задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме. С учетом этого обстоятельства уголовное дело было прекращено.

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Источник: mordovia.sledcom.ru