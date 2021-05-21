В Саранске проводится мониторинг санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах

В Саранске ежедневно проводится мониторинг и проверка качества санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах, в том числе и посредством обзвона домкомов, председателей ТСЖ.

Выявленные замечания оперативно устраняются управляющими компаниями. Некоторыми представителями собственников домов, расположенных в Ленинском районе, были высказаны недовольства о слишком частой дезинфекции мест общего пользования.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru