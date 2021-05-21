В Саранске проходят рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

В Саранске в ежедневном режиме проходят рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и такси.

За минувшую неделю было проверено 487 единиц общественного транспорта, вынесено 416 замечаний. Нарушители на месте надевали маски и перчатки. Было составлено 10 протоколов.

Также за прошлую неделю было проверено 57 машин такси, вынесено 14 замечаний, из них 7 – водителям, составлено два протокола на автомобилистов.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил и дальше продолжать рейдовые мероприятия в общественном транспорте, на объектах торговли, а также организовывать встречи медицинских работников с трудовыми коллективами для разъяснения необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.

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Источник: adm-saransk.ru