В Саранске работают мобильные группы мониторинга соблюдения мер пожарной безопасности в местах отдыха

На территории Саранска продолжают работать мобильные группы мониторинга соблюдения мер пожарной безопасности в местах отдыха.

Недавно были проведены рейды на Лесном озере, осмотрены территории сельхозназначения со стороны Берсеневки. В воскресенье на Лесном озере было выдано три предупреждения отдыхающим о недопустимости разведения открытого огня. Кроме того, в районе Лямбирского шоссе за разведение открытого огня во время приготовления шашлыка был составлен протокол.

В Октябрьском районе были проверены пруд Корчагинец, водоемы в районе «Огней Саранска», Луховский, в Куликовке и в п. Ялга. Открытого огня не было.

На водоеме в Зеленой роще отдыхающие жарили шашлык в двух мангалах. Им были разъяснены правила пожарной безопасности, после чего они решили завершить жарку шашлыка и потушили угли в мангалах. Также были проведены рейды в районе Ключаревских дач и на водоеме по улице Гончарова. Открытого огня обнаружено не было.

Также были проведены рейды в поселке Гагарина и селе Макаровка.

Мэр Саранска Пётр Тултаев поручил проводить рейды не только на водоемах, но и на других территориях, где были случаи возгорания, в том числе сухой травы. Глава города призвал всех горожан, планирующих отдых на природе, неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности.

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Источник: adm-saransk.ru