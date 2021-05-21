В Мордовии руководитель организации был привлечен к ответственности за выплату зарплаты ниже МРОТ

Прокуратура Ардатовского района провела проверку исполнения трудового законодательства в организации сельскохозяйственной сферы деятельности.

Было установлено, что за полностью отработанные нормы рабочего времени и исполнение трудовых обязанностей работнику организации была выплачена заработная плата ниже минимального размера оплаты труда.

По данному факту прокуратурой района в отношении директора организации было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого на должностное лицо был наложен штраф в размере 10 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru