В Рузаевке возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными

Отделом дознания ОМВД России по Рузаевскому району было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Рузаевки, которая сообщила о том, что в подъезде многоквартирного дома неизвестный причинил увечья собаке.

В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что к совершению преступления причастен 43-летний житель Рузаевки. По предварительным данным, гражданин нанес животному четыре удара молотком по голове.

В настоящее время животное находится в ветеринарной клинике.

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Источник: 13.мвд.рф