В Мордовии сотрудники следственного изолятора посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Сотрудники следственного изолятора № 2 УФСИН РФ по Мордовии посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей «Солнышко».

Гости порадовали воспитанников центра сладкими подарками.

Сотрудники учреждения отметили, что помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, является общей задачей, а также выразили надежду на то, что подарки порадовали воспитанников реабилитационного центра и дальнейшее сотрудничество будет взаимно полезным.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su