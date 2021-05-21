В Мордовии сотрудники следственного изолятора посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Сотрудники следственного изолятора № 2 УФСИН РФ по Мордовии посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей «Солнышко».
Гости порадовали воспитанников центра сладкими подарками.
Сотрудники учреждения отметили, что помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, является общей задачей, а также выразили надежду на то, что подарки порадовали воспитанников реабилитационного центра и дальнейшее сотрудничество будет взаимно полезным.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su