В Мордовии обсудили противодействие незаконному обороту промышленной продукции

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 10 августа провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.

Артем Здунов напомнил, что в настоящее время введена обязательная маркировка для ряда товаров, включая табачную продукцию, парфюмерию, шины и покрышки, товары легкой промышленности, обувь, молочную продукцию, ювелирные изделия, лекарственные препараты. К 2024 году обязательная маркировка будет распространена на большую часть потребительской продукции.

В ходе заседания была обсуждена готовность производителей и участников рынка к работе в единой системе маркировки, а также проведение контролирующими органами проверочных мероприятий по выявлению контрафакта.

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Источник: e-mordovia.ru